ألقى المدير الفني الإيطالي لنادي روما كلاوديو رانييري خطاباً مؤثراً على أرضية ملعب الأولمبيكو في مباراته الأخيرة كمدرب لروما، حيث قال: «كنتُ بينكم قبل 60 عاماً في تلك المدرجات». وكان رانييري مشجع الجيالوروسي المخضرم القادم من منطقة تيستاتشيو في المدينة الخالدة قد عاد من اعتزاله في نوفمبر الماضي لمساعدة ناديه المحبوب، الذي كان يقبع فوق منطقة الهبوط ويحتاج إلى مدربه الثالث هذا الموسم، وقاده إلى المركز الخامس، بينما لا تزال لديه فرصة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكنه سيعتزل هذا الصيف، وقد حظي بتوديع مؤثر في الملعب الأولمبي.وقال رانييري: «شكراً للجميع. كنتُ بينكم قبل 60 عاماً في تلك المدرجات. طلبتُ منكم المساعدة، والآن نحن بحاجة إلى تلك الخطوة الأخيرة. أنا فخور جداً بهؤلاء اللاعبين. كنا بحاجة إلى حبكم. شكراً لكم. شكراً لكم بلا حدود».