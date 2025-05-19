ضَمِنَ نادي غلطة سراي تتويجه بلقب الدوري التركي الممتاز للموسم الحالي، محققاً بذلك البطولة رقم 25 في تاريخه، والثالثة على التوالي، قبل جولتين من نهاية المسابقة.

جاء التتويج بعد فوز كبير حققه الفريق مساء الأحد على ضيفه قيصري سبور بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الـ36، في لقاء أُقيم على ملعب «رامس بارك».

وسجل النجم النيجيري فيكتور أوسيمين أول أهداف اللقاء في الدقيقة 27، قبل أن يضيف زميله باريس يلماظ الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط، واختتم الحارس الأورغوياني فرناندو موسليرا ثلاثية الفريق من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

ورفع غلطة سراي رصيده إلى 89 نقطة، متقدماً بفارق 8 نقاط عن فنربخشة صاحب المركز الثاني، الذي فاز بدوره على أيوبسبور 2-1 في الجولة نفسها، إلا أن الفارق لم يعد قابلاً للتعويض، ليُحسم اللقب لصالح «أسود إسطنبول» قبل نهاية الموسم بجولتين.