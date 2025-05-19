بمشهد عاطفي لن تنساه جماهير إيفرتون، أُسدل الستار على آخر فصول ناديهم العريق في ملعب «غوديسون بارك»، الذي احتضن الفريق على مدى 133 عاماً، بانتصار ثمين على ساوثهامبتون بهدفين نظيفين في الدوري الإنجليزي الممتاز.وسط حضور عشرات من رموز النادي السابقين، ودموع مشجعين ملأت مدرجات الملعب، خطف السنغالي إيليمان ندياي الأضواء بتسجيله هدفَي اللقاء، ليحفر اسمه كآخر من زار شباك الخصوم في معقل «السيدة العجوز»، ويغادر أرضية الملعب حاملاً كرة المباراة كتذكار تاريخي.اللحظة كانت استثنائية بكل تفاصيلها، إذ عمّ اللون الأزرق أرجاء «غوديسون بارك»، وصدح لحن مسلسل «زد كارز» في سماء الملعب بينما دخل اللاعبون وسط مشهد مهيب. جماهير اكتظت بها الشوارع المحيطة قبل انطلاق اللقاء، وأوشحة مرفوعة، وعيون تدمع حباً ووداعاً.حضر واين روني وتيم كاهيل، إلى جانب نحو 80 من نجوم الفريق السابقين، ليكونوا شهوداً على وداعية الملعب، الذي استضاف 2791 مباراة رسمية لإيفرتون، كان آخرها هذا اللقاء الذي سجل خلاله ندياي الهدف رقم 5372 للنادي على هذا الميدان التاريخي.عقب صافرة النهاية، اختلطت دموع الفرح بالحزن، وعلّق الحارس جوردان بيكفورد قائلاً: «طلب منا المدرب أن نصنع التاريخ، وها نحن نغادر (غوديسون بارك) بفوز يليق بحجمه». فيما خُتمت الليلة بعرض خاص تحت عنوان «نهاية عصر»، تضمن رسائل مصورة من شخصيات بارزة في تاريخ النادي مثل كارلو أنشيلوتي وميكيل أرتيتا، في احتفال وداعي جمع الماضي بالحاضر، وأعاد لذاكرة الجماهير أجمل الحكايات الكروية التي سُطرت على عشب هذا الملعب العريق.