أبقى نوتنغهام فورست على آماله قائمة في انتزاع مقعد أوروبي ثمين، بعد فوزه المثير خارج ملعبه على وستهام يونايتد بهدفين مقابل هدف، في لقاء جمع الفريقين مساء الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجّل فورست هدفاً مبكراً عن طريق مورغان جيبس وايت، الذي استغل تمريرة خاطئة من الحارس ألفونس أريولا، وأسكن الكرة في الشباك الخالية عند الدقيقة 11، ليمنح فريقه أفضلية معنوية منذ البداية. ثم أضاف الصربي نيكولا ميلينكوفيتش الهدف الثاني عند الدقيقة 61، بعد أن تابع تسديدة من ركلة حرة نفذها أنتوني إيلانجا، موجهاً الكرة داخل المرمى.ورغم تقليص وستهام الفارق بهدف متأخر عن طريق جارود بوين في الدقيقة 86، فإن فورست خرج بالنقاط الثلاث في ختام مواجهة دراماتيكية امتدت إلى 17 دقيقة وقتاً بدلاً من الضائع، بسبب خلل فني في تقنية الفيديو.الجدل التحكيمي بلغ ذروته عندما اضطُر حكام تقنية الـVAR إلى مراجعة طويلة دامت نحو 6 دقائق للتأكد من صحة هدف فورست الثاني، في ظل تعطل التقنية شبه الآلية لكشف التسلل، وصعوبات التواصل مع الحكم الرئيسي للمباراة.وفي اللحظات الأخيرة، اقترب وستهام من إدراك التعادل عبر رأسية البديل نيكلاس فولكروج، إلا أن الحارس ماتز سيلز تصدى ببراعة، ليحافظ على التقدم الغالي.وبهذا الفوز، رفع نوتنغهام فورست رصيده إلى 65 نقطة، محتلاً المركز السابع، ومتأخراً بنقطة واحدة فقط عن نيوكاسل، تشيلسي، وأستون فيلا، ومتساوياً مع مانشستر سيتي، في سباق مشتعل على المقاعد الأوروبية قبل جولة الحسم، حيث يستضيف فورست نظيره تشيلسي في الجولة الختامية.