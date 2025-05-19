في لحظة تاريخية اختلطت فيها المشاعر بين الفخر والوداع، خطف جيمي فاردي الأضواء مجدداً بتسجيله هدفه رقم 200 بقميص ليستر سيتي، خلال فوز فريقه على إيبسويتش تاون بنتيجة 2–0، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «كينغ باور»، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد.المهاجم الإنجليزي المخضرم، البالغ من العمر 38 عاماً، خاض مباراته الـ500 مع الفريق منذ انضمامه إليه عام 2012 قادماً من فليتوود تاون، ليواصل كتابة سطور من المجد بقميص ليستر، الذي قاده لتحقيق إنجاز تاريخي بحصد لقب الدوري في موسم 2015–2016.وسجّل فاردي الهدف الأول لفريقه عند الدقيقة 28، بعد انطلاقة سريعة لجيمس جاستن من منتصف الملعب وتمريره كرة دقيقة نحو فاردي، الذي تعامل معها بهدوء وأودعها الشباك، محتفلاً بطريقته المعتادة، مشيراً بأصبعه لإسكات جماهير الفريق الضيف.وأضاف زميله كيسي ماكاتير الهدف الثاني في الدقيقة 69 بتسديدة قوية، بعد تمريرة متقنة من ويلفريد نديدي، لترتفع وتيرة احتفالات الجماهير في المدرجات، احتفاء بالفوز من جهة، ووداع أسطورة النادي من جهة أخرى.رغم محاولات إيبسويتش، خصوصاً عبر أوماري هاتشينسون وليف ديفيز، وتألق الحارس ياكوب ستولارشيك، لم يتمكن الفريق الهابط من تعديل النتيجة. وسجل ديفيز هدفاً في الوقت القاتل أُلغي لاحقاً بداعي التسلل.في الدقيقة 80، حانت لحظة وداع فاردي، إذ خرج من أرض الملعب وسط ممر شرفي من زملائه وتصفيق مدوٍّ من الجماهير، ليغلق فصلاً استثنائياً في تاريخ النادي، حيث توّج معه بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، في مسيرة جعلته رمزاً خالداً في مدينة ليستر.