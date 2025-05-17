كشف النجم المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، موعد اعتزاله كرة القدم، مؤكداً أن مسيرته الكروية بعيدة عن النهاية وأنه يخطط لمواصلة اللعب لسنوات قادمة.

وقال في مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس، (الجمعة) أدارها أسطورة مانشستر يونايتد غاري نيفيل: «ربما أستمر حتى أبلغ 39 أو 40 عاماً، لا زال لدي الكثير لأقدمه».

وأضاف «صلاح» أن طموحه الكبير يدفعه لتحقيق المزيد مع ليفربول، خاصة بعد تجديد عقده حتى 2027، مؤكداً أن هذا القرار جاء بعد مفاوضات طويلة عكست إخلاصه للنادي.

وفاجأ «صلاح» الجميع عندما سئل عن الملعب المفضل له خارج أنفيلد، حيث اختار أولد ترافورد، معقل مانشستر يونايتد، وقال مبتسماً: «في الدوري الإنجليزي، أختار أولد ترافورد».

الإجابة أربكت «غاري نيفيل»، الذي رد مازحاً: «حسناً، لن أسألك لماذا؟، ويأتي هذا التصريح في ظل تألق صلاح التاريخي أمام يونايتد، حيث سجل 16 هدفاً وقدم 6 تمريرات حاسمة في مواجهاته ضد الشياطين الحمر.

وعند الحديث عن أفضل أهدافه مع ليفربول، اختار صلاح هدفه في مرمى توتنهام خلال المباراة التي حسمت لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال: «هذا الهدف كان مميزاً بسبب المشاعر التي شعرت بها، وتفاعل الجماهير الذي أظهر مدى ارتباطنا».

وأكد صلاح أن احتفاله بالتقاط صورة سيلفي مع الجماهير أصبح لحظة رمزية في تاريخ النادي، تعكس العلاقة الوثيقة بينه وبين عشاق الريدز.

كما أعرب «صلاح» عن استيائه الشديد من صافرات الاستهجان التي واجهها زميله ترينت ألكسندر أرنولد من بعض الجماهير بعد إعلان رحيله إلى ريال مدريد بنهاية الموسم، وقال: «ترينت يستحق وداعاً أفضل، لقد قدم كل شيء لليفربول وللمدينة، لا يمكن أن نقابل هذا العطاء بهذه الطريقة».

وأضاف: «هذه ليست قيم جماهير ليفربول الحقيقية، أتمنى أن يحصل «ترينت» على التقدير الذي يستحقه في مباراتنا القادمة أمام برايتون.

كما أكد صلاح أنه سيحافظ على تواصل دائم مع أرنولد بعد رحيله، معبراً عن احترامه لقراره بالبحث عن تحدٍ جديد.

ووجه «صلاح» رسالة تهنئة إلى نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين، الذي أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم، وقال: «أهنئ دي بروين على مسيرته الرائعة، لقد قدم الكثير لمان سيتي والدوري الإنجليزي».

وأضاف مازحاً: «لدينا مكان جاهز له هنا في ليفربول».

وعند سؤاله عن خططه بعد الاعتزال، أبدى «صلاح» ميلاً نحو ريادة الأعمال بدلاً من التدريب أو التحليل الرياضي، وقال: «لا أعرف بالضبط ما سأفعله، لكن ريادة الأعمال تبدو الأقرب إلى اهتماماتي».