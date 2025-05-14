هبط فريق سامبدوريا الإيطالي إلى دوري الدرجة الثالثة لأول مرة في تاريخه، حيث تعادل أمام يوفنتوس ستابيا سلبياً دون أهداف في الجولة الـ38 من دوري الدرجة الثانية الإيطالي، وتوقف رصيده عند 41 نقطة في المركز الـ18.

وهبط سامبدوريا إضافة إلى سيتاديلا الذي خسر أمام ساليرنيتانا، وصعد ساسولو وبيزا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي باحتلالهما المركزين الأول والثاني. ويعد سامبدوريا أحد أعرق الأندية في تاريخ إيطاليا، حيث حقق لقب كأس الكؤوس الأوروبية عام 1990 بعد الفوز أمام أندرلخت البلجيكي بهدفين نظيفين.

كما حل سامبدوريا وصيفاً لدوري أبطال أوروبا عام 1992 في آخر نسخة بالنظام القديم، بعد الخسارة أمام برشلونة في المباراة النهائية بهدف أحرزه رونالد كومان.

سامبدوريا حقق لقب الدوري الإيطالي 90 - 91، وكأس إيطاليا 4 مرات 1984-1985، و1987-1988، و1988-1989، و1993-1994، وكأس السوبر الإيطالي 1991.