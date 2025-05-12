عاش لاعبو إشبيلية ليلة عصيبة مساء السبت، بعدما اضطروا للمبيت داخل ملعب التدريب التابع للنادي تحت حماية أمنية مشددة، إثر احتجاجات عنيفة من الجماهير عقب الهزيمة المؤلمة أمام سيلتا فيغو 3-2، ضمن منافسات الليغا الإسبانية.وشهد محيط منشآت النادي تجمع نحو 100 مشجع غاضب، بعضهم من عناصر «الألتراس»، حاولوا اقتحام مرافق التدريب قبل أن تتدخل قوات الشرطة لتطويق الموقف ومنع التصعيد. وتعرضت حافلة الفريق للرشق بالمقذوفات فور وصولها، فيما واجه اللاعبون والجهاز الفني سيلاً من الإهانات من جانب الجماهير المحتقنة.وتأتي هذه الأحداث في ظل تراجع الفريق إلى المركز السادس عشر في جدول الترتيب، مبتعدا بفارق ست نقاط فقط عن منطقة الهبوط، قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم. ويستعد إشبيلية لمواجهة حاسمة أمام لاس بالماس يوم الثلاثاء، في لقاء يحمل أهمية قصوى لبقاء الفريق في دوري الأضواء.