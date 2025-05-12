تحول تدخل تايرون مينغز القاسي في وجه أليكس سكوت إلى محور جدل كبير في إنجلترا، بعدما أسفر عن إصابة خطيرة أنهت موسم لاعب بورنموث الشاب، دون أن تُشهر في وجه المدافع الإنجليزي أي بطاقة.ففي الدقيقة السابعة من مواجهة أستون فيلا وبورنموث التي انتهت بفوز الفيلا بهدف دون رد على ملعب فيتاليتي، تلقى سكوت ضربة مباشرة من كوع مينغز أثناء محاولته الضغط على المدافع، ما أدى إلى إصابة بالغة في الفك، اضطرته لمغادرة المباراة بين الشوطين بعد محاولات لمواصلة اللعب، قبل أن يُعلن لاحقاً خضوعه لجراحة وغيابه عن المباراتين المتبقيتين من الموسم.ورغم بشاعة الإصابة، أشار الحكم الإنجليزي السابق ديرموت غالاغر إلى أن التدخل لا يستحق البطاقة الحمراء، مؤكداً أن «الإصابة لا تعني بالضرورة وجود مخالفة»، مستشهداً بحادثة إصابة ديفيد بوست الشهيرة التي لم تُحتسب خطأً حينها. وعلق قائلاً: «أعتقد أنها ليست بطاقة حمراء. لقد حاول دفعه بعيداً، والإنذار سيكون كافياً».لكن تصريحات غالاغر لم تلقَ قبولاً لدى مدرب بورنموث، أندوني إرايولا، الذي بدا غاضباً في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية، قائلاً: «مينغز يعرف تماماً ماذا يفعل، لقد رأى سكوت قادماً نحوه. التدخل كان عنيفاً للغاية وكان من الممكن أن يُطرد».وأضاف المدرب الإسباني: «البطاقات الحمراء في الدقيقة السادسة تختلف عن الدقيقة الثمانين. سكوت كان شبه فاقد للوعي بعد الكوع. صحيح أنه أراد الاستمرار، لكنه لم يكن في حالة جيدة».وقد أصدر نادي بورنموث بياناً رسميّاً أكد فيه إصابة اللاعب بكسر في الفك العلوي سيستدعي تدخلاً جراحيّاً، وأنه سيغيب عن ما تبقى من الموسم، مضيفاً أن الطاقم الطبي سيدعمه بالكامل في رحلة التعافي.ويُشار إلى أن المباراة شهدت أيضاً طرد لاعب أستون فيلا، جاكوب رامسي، بعد تلقيه بطاقتين صفراوين، وهي حالة أثارت سخط مدرب بورنموث مجدداً، إذ اعتبر أن ما قام به مينغز كان يستحق الطرد أكثر من حالة رامسي.ومع تباين الآراء بين المحللين، أيد كل من المحلل واللاعب السابق لليفربول ستيفن وورنوك ونجمة المنتخب الإنجليزي السابقة سو سميث قرار الحكم بعدم طرد مينغز، مؤكدين أنه كان يحاول حماية الكرة، وأن المسافة القصيرة بين اللاعبين جعلت التصادم غير مقصود، رغم عواقبه الوخيمة.يذكر أن أليكس سكوت، البالغ من العمر 21 عاماً، يُعد أحد أبرز مواهب بورنموث هذا الموسم، وغيابه يُعد ضربة قوية للفريق في المرحلة الحاسمة من الموسم.