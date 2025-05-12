أثار البرتغالي روبن أموريم «المُحْرج» من أداء فريقه مانشستر يونايتد الشكوك حول مستقبله مع «الشياطين الحمر»، بعد أداء مخيب جديد شهد خسارته على أرضه أمام وست هام 0-2 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.وتلقى يونايتد خسارته السابعة عشرة في 36 مباراة، ليقبع في المركز السادس عشر، بفارق نقطة عن توتنهام السابع عشر الذي يقدم على غراره موسماً محلياً مخيباً وسيلتقيه في نهائي يوروبا ليغ.وأغضب الأداء الأخير ليونايتد مدربه أموريم الذي حل بدلاً من الهولندي المقال إريك تن هاج في نوفمبر، حيث قال: «بالنسبة لي فإن أكبر مصدر للقلق هو الشعور بأن الأمور على ما يرام والقول حسناً، لا يمكننا تغيير موقعنا كثيراً».وأضاف: «هذه أكبر مشكلة حالياً في نادينا، لأننا نفقد الشعور بأننا نادٍ كبير، وهذا أخطر شعور ينتابك في نادٍ كبير».ولم يحرز يونايتد لقب الدوري الإنجليزي منذ عام 2013، في حقبة مدربه التاريخي السير الاسكتلندي أليكس فيرجسون.وعن شعوره حيال موقع فريقه في ترتيب الدوري، قال أموريم: «كيف يجب أن يشعر مدرب يونايتد حيال هذا الأمر، محرج، ومن الصعب جداً تقبل ذلك».وختم: «نريد تغيير ذلك ويجب أن نكون أقوياء في الصيف وأن نتحلى بالشجاعة، لأننا لا نريد عيش موسم آخر مماثل، إذا بدأنا هكذا واستمر هذا الشعور، يجب أن نتيح الفرصة لأشخاص آخرين».