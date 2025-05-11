واصل النجم الإسباني السابق ومدرب فريق كومو الإيطالي حالياً سيسك فابريجاس «38 سنة»، سلسلة نجاحاته في مهمته التدريبية الأولى، إذ نجح نجم أرسنال وتشلسي سابقاً في تحقيق فوزه السادس على التوالي مع فريق كومو، عقب انتصاره عصر اليوم على كالياري بنتيجة 3-1 في الجولة 36 من الدوري الإيطالي.

وذكرت شبكة «أوبتا» أن كومو أصبح ثاني فريق عبر تاريخ البطولة الذي يصعد حديثا للدوري ويحقق 6 انتصارات متتالية في موسم واحد بالكالتشيو.

وكان فابريجاس قد حصل على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإيطالي عن شهر أبريل الماضي عقب تحقيق فريقه لـ 5 انتصارات متتالية مبتعداً بذلك عن مراكز الهبوط.