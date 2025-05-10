في مشهد غير مسبوق في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين، تحوّلت ميزة اللعب على الأرض إلى عبء ثقيل، بعدما قلبت الفرق الزائرة الطاولة على أصحاب الأرض خلال افتتاح مواجهات نصف نهائي المناطق، محققة سلسلة مثيرة من الانتصارات التي كسرت تقاليد ما بعد الموسم العادي.فخلال ثلاثة أيام فقط، وتحديداً منذ مساء الأحد الماضي، انتصرت الفرق الضيفة في ستّ مباريات متتالية، لتدون ظاهرة فريدة من نوعها في سجلات الـ«NBA»، وتبعث برسائل قوية بأن زمن «الهيبة المحلية» قد ولّى إلى غير رجعة.وجاءت بداية هذه المفاجآت بصوت عالٍ من هيوستن، إذ نجح غولدن ستيت ووريرز، صاحب المركز السابع في المنطقة الغربية، في إقصاء وصيف الترتيب هيوستن روكتس من الدور الأول بانتصار مدوٍّ في المباراة السابعة، قبل أن يشق طريقه إلى مينيابوليس ليُسقط مينيسوتا تمبروولفز سادس الترتيب بنتيجة 99-88، في افتتاح نصف النهائي، رغم غياب نجمه التاريخي ستيفن كوري عن الشوط الثاني بسبب إصابة في العضلة الخلفية، قبل أن يدرك تمبروولفز التعادل في السلسلة عندما انتصر في المباراة الثانية بنتيجة 117-93.لكن رجال المدرب ستيف كير لم يكونوا وحدهم في رحلة التحدي. ففي المنطقة الشرقية، صدم إنديانا بيسرز الجميع بانتزاع فوزين متتاليين في أرض كليفلاند كافالييرز، متصدر الترتيب، بفضل ثلاثية قاتلة من تايريز هاليبورتون حسمت المواجهة الثانية، ليجد فريق المدرب كيني أتكينسون نفسه متأخراً 1-2 عقب تفوقه الواضح في اللقاء الثالث بالسلسلة بنتيجة 126-104.أما دنفر ناغتس، فلم يكتفِ بالخروج من سلسلة طاحنة أمام لوس أنجلوس كليبرز في الدور الأول، بل عاد بقوة إلى الساحة، وخطف فوزاً مثيراً في أوكلاهوما سيتي على حساب المتصدر الغربي ثاندر، رغم خوضه مباراة سابعة قبل أقل من 48 ساعة. ونجح النجم نيكولا يوكيتش، أحد أبرز المرشحين لجائزة «MVP»، في تحقيق واحدة من أندر السجلات بإحرازه 40 نقطة و20 متابعة وخمس تمريرات حاسمة، بينما حسم آرون غوردون المواجهة بثاني رمية حاسمة له هذا الموسم، لكن ناغتس دفع ثمن الإرهاق على ما يبدو، وسقط في المباراة الثانية بالسلسلة بنتيجة ساحقة 149-106، لكنه عاد وانتصر في اللقاء الثالث على أرضه 113-104.وفي بوسطن، ضرب نيويورك نيكس عرض الحائط بتقدم أصحاب الأرض بـ20 نقطة، وعاد بقوة ليقلب النتيجة أمام حامل اللقب سيلتيكس، في مشهد درامي عمّق من جراح الفرق التي اعتادت استغلال أرضها كسلاح إستراتيجي، وفي المباراة الثانية كرر نيكس السيناريو نفسه، وسرق المباراة من صاحب الأرض في لقاء مثير للغاية 91-90 ليتقدم نيكس في السلسلة بنتيجة 2-0.ما يجعل هذا السيل من المفاجآت أكثر لفتاً للنظر، هو أنه للمرة الأولى في تاريخ الدوري، تفوز الفرق الزائرة بكل مباريات الجولة الأولى من نصف نهائي المناطق. ورغم أن العينة تبدو صغيرة نسبياً، فإنها تعكس تحولات أعمق في بنية المنافسة.فمنذ موسم 2018، ارتفع معدل تسجيل الفرق من 108.6 إلى 114.5 نقطة لكل 100 استحواذ، وبلغ الرقم ذروته الموسم الماضي بـ115.3، ما يعكس طفرة هجومية حادة مدعومة بثورة في تحركات اللاعبين وارتفاع عدد الرميات الثلاثية، التي سجلت هذا الموسم رقماً قياسياً بلغ 37.6 محاولة في المباراة الواحدة، طبقاً لتقرير نشرته شبكة «إن بي سي».ووسط هذا الجنون الهجومي وتكسُّر الهيمنة التقليدية، تعيش الـ«NBA» ما يُشبه «عصر التكافؤ»، إذ لم يتمكن أي فريق من الحفاظ على لقبه منذ ستّة أعوام، وهي أطول سلسلة أبطال مختلفين منذ حقبة 1975-1980.وحتى الفرق التي سيطرت على الموسم المنتظم، ككليفلاند (64 فوزاً و18 خسارة)، وجدت نفسها عاجزة عن فرض كلمتها في معقلها، خصوصاًمع إصابات طالت نجوماً بحجم إيفان موبلي (أفضل مدافع في الموسم) وغياب داريوس غارلاند للمباراة الرابعة توالياً.أما في غولدن ستيت، فرغم صدمة فقدان كوري، لم يتراجع الفريق، بل أطلق 18 ثلاثية ناجحة، مقابل خمس فقط لمينيسوتا، ليكسب المباراة رغم الإرهاق، وهو الفريق الثاني الذي يحقق ذلك بعد سلسلة مرهقة من سبع مباريات.باختصار، لم تعد الأرض بيت الأمان كما كانت في «NBA»، ولم تعد الأفضلية الترتيبية صمّام أمان، بل باتت الصافرة الأولى إيذاناً بسيناريوهات يصعب التكهن بها، في موسم يكتب سطوراً جديدة في تاريخ اللعبة.