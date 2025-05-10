بلغ إنتر ميلانو نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عقب مباراتين ماراثونيتين أمام برشلونة في نصف نهائي المسابقة.وانتهى لقاء الذهاب في معقل برشلونة بالتعادل 3-3 وفي الإياب بجيوزيبي مياتزا حقق إنتر فوزا دراميا ومثيرا بنتيجة 4-3 ليخطف بطاقة التأهل للنهائي.وقالت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية إن الشركة المالكة لإنتر خصصت مبلغاً ضخماً للجوائز بقيمة 10 ملايين يورو. وأضافت الصحيفة أن مجموع ما ينص عليه العقود الفردية للاعبين في بداية الموسم، إضافة إلى ما قرر النادي إضافته تقديراً إضافياً يعني أن كل لاعب سيحصل على حوالى 400 ألف يورو إجمالياً.