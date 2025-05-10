تتجه أنظار عشّاق الكرة في العالم نحو ملعب لويس كومبانيس الأولمبي عند تمام الساعة 5:15 من مساء غد الأحد لمتابعة كلاسيكو الأرض، الذي يجمع برشلونة وضيفه ريال مدريد ضمن منافسات الجولة 35 للدوري الإسباني.

يدخل فريق برشلونة هذا اللقاء محتلاً صدارة الدوري برصيد 79 نقطة حصدها من 25 انتصاراً و4 تعادلات و5 خسائر وله من الأهداف 91 وعليه 33 هدفاً، ويسعى من خلال هذا الكلاسيكو لحسم الأمور وتحقيق الانتصار الـ 26 والابتعاد بالصدارة عن مطارده ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني برصيد 75 نقطة حصدها من 23 انتصاراً و6 تعادلات و5 خسائر وله من الأهداف 69 وعليه 33 هدفاً، ويطمح الفريق الملكي لتحقيق الفوز في هذا اللقاء المهم لتقليص الفارق النقطي بينه وبين منافسه برشلونة المتصدر إلى نقطة واحدة فقط وقبل نهاية الدوري بثلاث جولات.

ورغم إن الفريقين ذاقا مرارة الخروج من دوري أبطال أوروبا، إلّا إن برشلونة يتفوق على ريال مدريد في المواجهات المباشرة بينهما هذا الموسم إذ التقيا في 3 لقاءات انتصر فيها برشلونة جميعاً وحقق لقبين من خلالها، إذ كانت المواجهة الأولى في لقاء الذهاب للدوري في نسخته الحالية وتمكن برشلونة من الفوز برباعية نظيفة في عقر دار ريال مدريد، ومن ثم التقيا مجدداً في الجوهرة المشعة في جدة على نهائي السوبر الإسباني وانتصر برشلونة بنتيجة 5/ 2 وتُوج باللقب، وكانت المواجهة الأخيرة على كأس ملك إسبانيا وفاز برشلونة بعد أن امتدت المباراة لأشواط إضافية بنتيجة 3/ 2.

وفي لقاء الغد، يسعى برشلونة لتأكيد تفوقه الكاسح هذا الموسم والاقتراب أكثر من لقب الدوري ليحقق الثلاثية، فالفوز سيوسع الفارق إلى 9 نقاط ويحتاج برشلونة حينذاك إلى 3 نقاط من أصل 9 لحسم اللقب، فيما يسعى ريال مدريد لتحقيق فوزه الأول على برشلونة هذا الموسم وإعادة هيبة وكبرياء الفريق الملكي وقبل مغادرة مدربه الإيطالي كارلو انشيلوتي، إذ تعد مباراة الغد آخر كلاسيكو له مع ريال مدريد ضد برشلونة، كما يطمح الملكي لتقليص الفارق لنقطة واحدة لإحياء آماله بالمحافظة على لقبه وتحقيق أول بطولة له هذا الموسم.