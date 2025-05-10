في حدث نادر وتاريخي، يشهد دوري أبطال أوروبا في نسخته القادمة مشاركة 6 أندية إنجليزية دفعة واحدة، وذلك بعد تأهل فريقي مانشستر يونايتد وتوتنام، الخميس الماضي، إلى نهائي الدوري الأوروبي، وسيحصل الفائز في هذه المباراة على مقعد بدوري الأبطال، وستكون الجائزة المالية أكبر 4 مرات.

وأسهمت نتائج مانشستر يونايتد وتوتنام الجيدة في أوروبا، على الرغم من معاناتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، أيضاً في قوة موسم الأندية الإنجليزية بشكل جماعي.

وتأهل تشيلسي أيضاً الخميس الماضي إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي وسيلعب ضد ريال بيتيس.

وقال كيران ماجوير، خبير الشؤون المالية لكرة القدم، السبت، من بودكاست «ذي برايس أوف فوتبول»: «وزن المال في الدوري الإنجليزي الممتاز يعني أن الفرق التي لا تؤدي بشكل جيد مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنام لديها ميزانيات تعادل أضعاف ميزانيات الأندية التي تتنافس معها».

وكانت فرق الدوري الإنجليزي ضمنت قبل أسابيع واحداً من مقعدي دوري أبطال أوروبا الإضافيين، اللذين يمنحهما الاتحاد الأوروبي «يويفا» الآن لأفضل الدول أداءً كل عام.

وهيمنت إنجلترا على الأدوار الإقصائية في المواسم الأوروبية من قبل في 2021 و2019 و2008، ولكن إسبانيا في 2016 ربما كانت الأفضل.

كان باير ليفركوزن الألماني هو أعلى من حقق إيرادات من الدوري الأوروبي في العام الماضي، إذ حصل على 41 مليون يورو «46 مليون دولار»، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الإيرادات لكل من مانشستر يونايتد وتوتنام أيضاً.

ويترجم ذلك إلى المزيد من المال الذي يذهب إلى إنجلترا الموسم الحالي، وفرص أكبر لكسب الأموال في الموسم المقبل ـ مع وجود تسعة فرق إجمالاً في المسابقات الأوروبية، مقارنة بسبعة فقط من ألمانيا وإيطاليا ـ ودائرة مالية مثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي لديه وفرة كبيرة من الأموال الناتجة عن صفقات البث العالمية.

كانت القوة المالية الجبارة لكرة القدم الإنجليزية أحد العوامل التي دفعت أندية مثل ريال مدريد، وبرشلونة الذي يعاني ماليّاً، ويوفنتوس، إلى إطلاق مشروع دوري السوبر الأوروبي قبل أربعة أعوام، وهو المشروع الذي فشل في نهاية المطاف.

ومنذ عام 2018، كان يتم منح أربعة مقاعد مضمونة في دوري أبطال أوروبا للدول الأربع الأعلى تصنيفاً من قبل يويفا، بناءً على نتائج أنديتها مجتمعة خلال خمسة مواسم أوروبية. وهذه الدول كانت دائماً إنجلترا، وإسبانيا، وإيطاليا وألمانيا منذ عام 2008.

وجعل زيادة عدد الفرق بدوري أبطال أوروبا الموسم الحالي إلى 36 فريقاً من 32 فريقاً، يويفا يمنح، بالاتفاق مع رابطة الأندية الأوروبية، مقعداً إضافيّاً لبلدين حققت فرقهما أفضل أداء في الموسم الأوروبي السابق.

هذا الموسم، كان لدى إنجلترا مجموع نقاط تصنيف ضخم يبلغ 28,892، أو ما يعرف بـ«المعامل» وفقًا لمصطلحات يويفا. وهذا يزيد بنحو 5 نقاط، أي ما يعادل 17%، عن إسبانيا.

ويحصل بطل الدوري الأوروبي على مقعد مباشر في النسخة التالية من دوري الأبطال منذ عام 2015، وهذا هو الخيار الأخير المتاح لمانشستر يونايتد وتوتنام، اللذين يوجدان في المركزين الـ 15 والـ 16 على الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت إسبانيا هي أول دولة تحصل على خمسة مقاعد في دوري أبطال أوروبا، في موسم 2015ـ2016 الآن إنجلترا وضعت مستوى جديداً.

وكان الفرنسي أرسين فينجر، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم السابق، أشار الأسبوع الماضي إلى أن مانشستر يونايتد وتوتنام لا يستحقان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال فينجر لشبكة قنوات «بي إن سبورتس»: «ينبغي أن يتأهلا مباشرة إلى الدوري الأوروبي مرة أخرى، وليس من الضروري أن يتأهلا لدوري الأبطال. خصوصاً عندما توجد في دوري لديه خمسة مقاعد بالفعل في دوري الأبطال».