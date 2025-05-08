أعلنت الوكالة الدولية لاختبارات المنشطات (آيتا)، اليوم (الأربعاء)، أنه تم إيقاف المصارع الجورجي ياكوبي كايايا، الحائز على الميدالية الفضية في الأولمبياد، لمدة عامين لتغيبه عن اختبارات الكشف عن المنشطات.وحقق كايايا الميدالية الفضية لجورجيا في أولمبياد طوكيو 2021 في فئة المصارعة اليونانية الرومانية لوزن 130 كيلوغراماً للرجال، فيما غاب عن اللعب في أولمبياد باريس العام الماضي.وذكرت (آيتا) أنها فتحت تحقيقا في مايو من العام الماضي، حيث اتهمت كايايا بانتهك ما يسمى بقواعد تحديد أماكن تواجده ثلاث مرات خلال 12 شهراً، بدءاً من عام 2023، طبقا لوكالة الأنباء الألمانية.ويتعين على الرياضيين الدوليين تحديد مكان تواجدهم لمدة ساعة واحدة كل يوم لإعطاء عينة مراقبة المنشطات لم يعلن عن موعدها.وأفادت الوكالة بأنه «لم يتسن تحديد مكان كايايا بناء على معلومات مكان تواجده التي قدمها».وتقرر إيقاف كايايا (31 عاماً) حتى أبريل 2027، وألغيت نتائجه التي حققها عام 2024 من جانب محكمة مكافحة المنشطات التابعة لمحكمة التحكيم الرياضي (كاس)، علما بأنه يمكنه الطعن ضد هذا القرار أمام هيئة الاستئناف التابعة لمحكمة التحكيم الرياضي.