يودّ قائد المنتخب الألماني لكرة القدم السابق إلكاي غوندوغان، أن يبدأ مسيرته التدريبية كمساعد للمدرب بيب غوارديولا، ولكنه لا يخطط لذلك في الوقت القريب، إذ لا يزال يطمح في مواصلة مسيرته كلاعب لعدة سنوات قادمة.وقال لاعب وسط مانشستر سيتي البالغ 34 عاماً، لصحيفة «شبورت بيلد» اليوم (الأربعاء): «أشعر أنني أستمتع بكرة القدم كثيراً، ليس فقط لعام آخر، ولكن على الأقل لمدة عامين، ربما ثلاثة أو أربعة أعوام».وأضاف: «لكني بالفعل أفكر فيما سيأتي بعد انتهاء مسيرتي كلاعب. لا أخاف من هذه الأفكار، بل هي أقرب إلى الترقب والحماس. لكن جسدي لا يزال في حالة جيدة».لم يطلب غوندوغان بعد من غوارديولا أن يكون مساعداً له، لكنه قال: «ربما لا يوجد ما هو أفضل من أن تبدأ مسيرتك كمساعد لغوارديولا. الأمثلة في السنوات الأخيرة أظهرت أن هذا يمكن أن يمهد الطريق لمسيرة تدريبية ناجحة»، وفقا للوكالة الألمانية.وكان مدرب أرسنال الحالي ميكيل أرتيتا، مدرباً مساعداً لغوارديولا في مانشستر سيتي.وأضاف غوندوغان: «أنْ أعمل كمدرب مساعد لغوارديولا سيكون أمراً جذاباً للغاية بالنسبة لي».