أكمل جمال موسيالا، صانع ألعاب المنتخب الألماني لكرة القدم، أولى لفات الجري بعدما تعرض لإصابة في أوتار الركبة، في خطوة ضمن مساعيه للعودة إلى التشكيل المشارك في منافسات الدور الرباعي بدوري أمم أوروبا (الدور قبل النهائي).

وذكر ناديه بايرن ميونخ، الذي حسم التتويج بلقب الدوري الألماني والذي سيخوض منافسات كأس العالم للأندية في يونيو، في بيان اليوم (الأربعاء) أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً كان يتحرك نحو المرحلة التالية من تعافيه بعدما غاب عن الفريق منذ بداية أبريل الماضي.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم (الأربعاء)، أن يوليان ناغلسمان، المدير الفني للمنتخب الأول، سيعلن قائمة الفريق يوم 22 مايو الجاري بعد خمسة أيام من الجولة الأخيرة للدوري الألماني (بوندسليغا)، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ويلتقي المنتخب الألماني مع نظيره البرتغالي في الدور قبل النهائي في ميونخ يوم 4 يونيو القادم.

وستقام المباراة الثانية بالدور قبل النهائي بعدها بيوم في شتوتغارت وستجمع بين المنتخب الإسباني، بطل أمم أوروبا، والمنتخب الفرنسي، وصيف بطل كأس العالم.

وتقام المباراة النهائية في ميونخ يوم 8 يونيو القادم، فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث في نفس اليوم بشتوتغارت.

ويمكن أن تضم قائمة ناغلسمان لاعبين عائدين من إصابات طويلة مثل الحارس مارك أندريه تير شتيغن، والمهاجم نيكلاس فولكروغ، بالإضافة إلى موسيالا إذا كان جاهزاً.

وتأكد عدم تواجد المدافع نيكو شلوتربيك ولكن هناك علامات استفهام بشأن إصابة كاي هافيرتز، مهاجم آرسنال، والمدافع أنطونيو روديغر، الذي خضع لجراحة في الركبة وهناك شكوك كبيرة في تواجده.

وبسبب حصوله على بطاقة حمراء مع فريقه ريال مدريد، عندما قام برمي شيء على الحكم، أدت لمطالبات بعدم القيام باستدعاء اللاعب.

وسيتم الإعلان عن قائمة المنتخب الألماني قبل المباراة النهائية لكأس ألمانيا التي تجمع بين شتوتغارت وأرمينيا بيلفيلد المقرر إقامتها يوم 24 من الشهر الجاري. ويضم فريق شتوتغارت العديد من اللاعبين الأساسيين في المنتخب.

عدم تواجد أي لاعب ألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته يوم 31 مايو، بافتراض عدم مشاركة هافيرتز، سيدعم خطط إعداد ناغلسمان.