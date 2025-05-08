قايض نرويجي خمسة كيلوغرامات من السمك شبه المجفف بتذكرة لحضور مباراة إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم غداً (الخميس) بين بودو غليمت وتوتنهام هوتسبير في الدائرة القطبية الشمالية، إذ يسعى صاحب الضيافة إلى أن يصبح أول نادٍ نرويجي يبلغ نهائي مسابقة أوروبية.

تنافس نحو 50 ألف مشجع على 480 تذكرة فقط لحضور مباراة إياب قبل نهائي الدوري الأوروبي.

وبعد أن نفدت التذاكر، عرض توربيورن إيدي، المسؤول عن مزرعة سمكية في سينيا، خمسة كيلوغرامات من الأسماك النرويجية الشهية تبلغ قيمتها نحو 2500 كرونة (243 دولاراً) مقابل الحصول على تذكرة.

وقال إيدي لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية أمس (الثلاثاء): «ننتج أفضل أنواع الأسماك في النرويج وربما لا يمكنك الحصول عليها في مدينة بودو. لذا اعتقدت أنه ربما يرغب شخص في الحصول على وجبة شهية».

والتقط أويشتين أنيس، الذي كان لديه تذكرة احتياطية لأن شقيقه لم يتمكن من حضور المباراة، الطعم، وقال لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية «إنه لذيذ».

وقرر نيلز إريك أوسكال الذي ألهمته الفكرة أن يجرب حظه بخمسة كيلوغرامات من لحم الرنة.

وقال: «ابتلع أحدهم الطعم. لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً من التفاوض».

وقد تبلغ قيمة صفقة أوسكال نحو ألف كرونة نرويجية لكنه قال: «هذا الأمر لا يهمني، تجربة حضور المباراة أكثر قيمة».