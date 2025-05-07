كشف موقع «La Gazette du Fennec» أن مانشستر سيتي يريد استعادة رياض محرز لمدة شهر واحد، للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام في الفترة ما بين 15 يونيو إلى 13 يوليو القادمين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المصدر نفسه أن الدولي الجزائري متحمس للفكرة، وأنه في مفاوضات متقدمة مع النادي الإنجليزي للوصول إلى اتفاق بخصوص هذا العقد القصير.

وعاد محرز بقوة في الأشهر الماضية، وهو ما قد يشجع بيب غوارديولا على التعاقد معه في كأس العالم للأندية 2025، خصوصاً أن خط هجوم السيتي يحتاج للاعب بمهارات رياض محرز.

وكان محرز قد قدم أداءً مميزاً مع الأهلي السعودي محلياً وقارياً، ما يعني أنه جاهز للعب مزيد من المباريات مع سيتي في حال العودة، ولكن القرار النهائي الأخير يعود لإدارة الأهلي.

وقاد الدولي الجزائري الأهلي السعودي للتتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخه. وتألق محرز بشكل كبير في المسابقة الآسيوية إذ ساهم في 17 هدفاً (سجل تسعة أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة)، ما يعادل نصف أهداف الأهلي في أبطال آسيا للنخبة، إذ سجل الفريق 34 هدفاً.

وقبل أن ينتقل للأهلي السعودي، لعب محرز في صفوف مانشسترسيتي على مدار خمسة مواسم (2018-2023) وسجل 78 هدفاً وقدم 56 تمريرة حاسمة في 236 مباراة، وتُوج خلالها بـ11 لقباً، منها لقب دوري أبطال أوروبا 2023 وأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.