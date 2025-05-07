تفوق إنتر ميلان الإيطالي على ضيفه برشلونة الإسباني بنتيجة 4-3 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتأهل إنتر ميلان للنهائي بمجموع اللقاءين (7-6)، ليضرب موعداً مع المتأهل من المواجهة المرتقبة التي تجمع باريس سان جيرمان الفرنسي بضيفه أرسنال الإنجليزي، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق الباريسي بهدف دون مقابل.في مباراة مثيرة ودراماتيكية استطاع إنتر ميلان تجاوز ضيفه برشلونة، إذ أحرز الإنتر هدفين في الشوط الأول عن طريق لاتارو مارتينيز (د:21) وهاكان تشالهان أوغلو (من ركلة جزاء - د:45+1)، وفي الشوط الثاني عاد برشلونة وقلب النتيجة بإحرازه ثلاثة أهداف عن طريق إريك جارسيا (د:54) وداني أولمو (د:60) ورافينينا (د:87)، ولكن إنترميلان لم يرفع الراية البيضاء، وأدرك التعادل في الوقت بدل الضائع عن طريق فرانشسكو أتشيربي (د:90+3)، ليلجأ الفريقان لشوطين إضافيين، ليظهر البديل دافيد فراتيسي ويحرز الهدف الرابع لإنتر ميلان (د:99)، ورغم محاولات برشلونة للعودة للقاء إلا أن تألق الحارس السويسري يان سومير حال دون ذلك، لاسيما تصديه لتسديدة لامين يامال التي أبعدها بصعوبة لركلة زاوية، لينتهي اللقاء بفوز إنتر ميلان على برشلونة بنتيجة 4-3.وبهذه النتيجة يتأهل الإنتر لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ليثبت مدى قوة الفريق ومدى إصراره على تحقيق اللقب الغائب طويلاً، وسينتظر المتأهل من مواجهة الليلة التي تجمع باريس سان جيرمان الفرنسي بضيفه أرسنال الإنجليزي، ويحتاج الفريق الباريسي للفوز أو التعادل ليضمن التأهل بعد فوزه ذهاباً بهدف دون مقابل، فيما يجب على أرسنال الفوز بفارق هدفين ليتأهل مباشرةً للنهائي، أو بفارق هدف لتمتد المباراة لشوطين إضافيين وإبقاء آماله في التأهل للنهائي.