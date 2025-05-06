اعتذر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان رسمياً من جماهير نادي ليفربول بعد مرور 3 سنوات على الفوضى التي شهدها نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 في باريس، مدعيا أن عددا كبيرا منهم حضر دون تذاكر صالحة، وهو ما أدى، حسب قوله، إلى حالة من الفوضى خارج ملعب «ستاد دو فرانس» التي تسببت في تأخير انطلاق المباراة النهائية أمام ريال مدريد لمدة 37 دقيقة.

بينما كشف التحقيق أن السبب الحقيقي يعود إلى سوء التنظيم من جانب السلطات الفرنسية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ليقدم بعد ذلك الاتحاد الأوروبي تعويضاً لـ 19,618 مشجعا من جماهير ليفربول كانوا حاضرين في النهائي.

واعترف دارمانان بخطئه بالقول: «أخطأت، لم أكن على دراية كاملة بما حدث، واعتمدت على معلومات خاطئة. قلت ما تم إخباري به دون تحقق، وكان من السهل تحميل جماهير ليفربول اللوم. أعتذر لهم بصدق، وكان من حقهم أن يشعروا بالغضب».