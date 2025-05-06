تتجه أنظار عشاق الكرة نحو ملعب سان سيرو بالعاصمة الإيطالية عند تمام العاشرة من مساء اليوم (الثلاثاء)، لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع إنتر ميلان الإيطالي ببرشلونة الإسباني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويتأهل الفائز لنهائي المسابقة الذي سيقام في ملعب إليانز أرينا في ميونيخ الألمانية.

يدخل الفريقان هذا اللقاء بعد أن تعادلا ذهاباً في إسبانيا بثلاثة أهداف لكل منهما، بعد مباراة مثيرة، إذ تقدم إنتر ميلان بهدفين نظيفين، ومن ثم أدرك برشلونة التعادل قبل نهاية الشوط الأول، وتقدم إنتر ميلان مجدداً في الشوط الثاني، إلا أن برشلونة أدرك التعادل قبل نهاية اللقاء.

وفي مباراة الليلة التي يديرها طاقم تحكيم إيرلندي بقيادة سيمون مارسينياك الذي أدار نهائي كأس العالم 2022 في قطر، فإن كل فريق يسعى للفوز ولا غيره للتأهل للنهائي المرتقب، لاسيما برشلونة الذي حقق اللقب خمس مرات سابقة، ويطمح للوصول للنهائي للمرة التاسعة بعد غياب 10 سنوات عن آخر نهائي وصل له في 2014 وانتصر حينها على الإيطالي الآخر يوفنتوس بثلاثية لهدف، وأحرز الأهداف الثلاثة وقتها كل من رايفان راكيتش الذي ارتدى شعار الشباب لاحقاً، ونيمار الذي غادر الهلال أخيراً، ولويس سواريز، ويعلّق الجمهور البرشلوني الآمال في الثلاثي الهجومي لامين يامال وليفاندوفسكي ورافينيا في حسم مواجهة الإياب، وقيادة الفريق للنهائي لمواجهة المتأهل من لقاء باريس سان جيرمان وأرسنال.

أما إنتر ميلان فيبحث عن تكرار وصوله للنهائي في النسخة قبل الماضية، عندما خسر من مانشستر سيتي بهدف دون مقابل، لاسيما أنه يملك قوة خاصة على ملعبه، إذ خاض في النسخة الحالية سبعة لقاءات لم يخسر سوى في لقاء وحيد وانتصر في خمسة منها وتعادل في واحد، ويسعى مدربه سيموني إنزاغي لتكثيف الجانب الدفاعي للحد من خطورة الهجوم البرشلوني، لاسيما لامين يامال الذي أبدى إنزاغي إعجابه به وأنه سيضطر لتكثيف الرقابة عليه. وقد سبق أن حقق إنتر ميلان لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات ويطمح للاستفادة من عاملَي الأرض والجمهور لتجاوز ضيفه في لقاء الليلة.