أبدى المدرب الألماني الأسطوري يوب هاينكس، في حديث مع مجلة «كيكر» بمناسبة عيد ميلاده الـ80، استياءه من واقع كرة القدم الحديثة.وصرح هاينكس قائلاً: «هناك الكثير من المباريات والمستهلكين، لكن تلك هي طريقة سير الأمور. اللاعبون يجنون أموالًا طائلة، وكذلك الأندية».وأضاف هاينكس أن كرة القدم أصبحت تخضع لسيطرة التلفزيون الذي يحدد مواعيد المباريات، وأكد أنه يختار بعناية ما يشاهده من مباريات، مشيرًا إلى أنه يفضل متابعة أندية مثل بايرن ميونيخ، مونشنغلاادباخ، أتلتيك بلباو، ريال مدريد، وبرشلونة، إضافة إلى بعض المباريات من الدوريات الإنجليزية والفرنسية.وعلى الرغم من عشقه لكرة القدم، أقر هاينكس بأن اهتمامه قد تراجع، قائلاً: «في بعض الأحيان أفضل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية بدلاً من متابعة الدوري الألماني».