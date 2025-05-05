اقترب ريال مدريد من إسدال الستار على فصل مهم في تاريخه الحديث، بعد التوصّل إلى اتفاق مع المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي يقضي بإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بنهاية الموسم الجاري، في خطوة ظلت متوقعة منذ أشهر، لكنها دخلت الآن طور التنفيذ الرسمي.ووفقاً لما أفادت به صحيفة «ذا أثلتيك» فقد تم التوصل إلى اتفاق شفهي بين أنشيلوتي وإدارة النادي يقضي بمغادرته عقب الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، التي ستُقام في 24 أو 25 مايو، بحسب مواعيد المباريات، على أن تكون مواجهة ريال سوسيداد في ملعب «سانتياغو برنابيو» هي الأخيرة له على رأس الجهاز الفني للفريق الملكي. ومن المرتقب أن يصدر الإعلان الرسمي عن القرار في الأسبوع الذي يلي مواجهة «الكلاسيكو» أمام برشلونة.أنشيلوتي، الذي عاد إلى ريال مدريد في صيف 2021 خلفا للفرنسي زين الدين زيدان، قاد الفريق في فترة ثانية حافلة بالنجاحات، أضاف خلالها إلى خزائنه لقبين في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في الدوري الإسباني، إلى جانب ألقاب أخرى، ليصبح رسمياً المدرب الأكثر تتويجاً في تاريخ النادي العريق من حيث عدد البطولات.ويُنتظر أن يتولى أنشيلوتي تدريب المنتخب البرازيلي بعد رحيله عن ريال مدريد، إذ أشارت تقارير إعلامية إلى أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أنهى بالفعل معظم تفاصيل التعاقد مع المدرب المخضرم، وأن الإعلان الرسمي عن تعيينه بات مسألة وقت، على أن يبدأ مهماته مع «السيليساو» قبل انطلاق تصفيات كأس العالم 2026 في يونيو القادم، حيث تفتتح البرازيل مشوارها بمواجهتين أمام الإكوادور وباراغواي.أما في ما يتعلق بخلافة أنشيلوتي على دكة البدلاء في ريال مدريد، فلا يزال القرار النهائي معلقاً. ووفقاً للتقارير ذاتها، فإن إدارة النادي تضع نجم الفريق السابق ومدرب باير ليفركوزن الحالي تشابي ألونسو، على رأس قائمة المرشحين لتولي المهمة، مع وجود توجه واضح نحو إتمام التعاقد معه. إلا أن توقيت تسلّمه المسؤولية لا يزال محل نقاش، خصوصاً في ظل التزامات النادي القادمة، وعلى رأسها بطولة كأس العالم للأندية التي ستُقام في الفترة ما بين 18 يونيو ومنتصف يوليو.وفي حال تعذّر انضمام ألونسو في الوقت المناسب، فإن مدير كرة القدم الحالي في النادي الأرجنتيني سانتياغو سولاري، يُعد أبرز المرشحين لتولي المهمة بشكل مؤقت حتى وصول المدرب الجديد، في مشهد يُمهّد لتحوّل محوري في المشروع الفني للنادي الملكي.