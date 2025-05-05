أعلن الظهير الأيمن لنادي ليفربول الكسندر أرنولد رحيله رسمياً عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الحالي، ليُسدل الستار على مسيرة امتدت لعقدين من الزمن داخل جدران النادي الذي نشأ فيه.وقال أرنولد (26 عاماً) في بيان مؤثر: «بعد 20 عاماً في ليفربول، حان الوقت لأؤكد أنني سأغادر في نهاية الموسم». وتأتي هذه الخطوة المرتقبة وسط تقارير تؤكد اقترابه من الانضمام إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، بعد اهتمام طويل من النادي الإسباني.بدأ أرنولد مسيرته الكروية في أكاديمية ليفربول عام 2004، وتدرّج في الفئات السنية حتى قاد جميع فرق الشباب. ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في أكتوبر 2016، وهو في الـ18 من عمره، وسرعان ما أصبح أحد أبرز أظهرة العالم بفضل أدائه الهجومي المميز ودقته في الكرات العرضية.لعب أرنولد دوراً محورياً في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019/2020، وكان حاضراً في نهائي دوري أبطال أوروبا في عامي 2018 و2019، وحقق اللقب في النسخة الثانية، إلى جانب ألقاب أخرى على المستويين القاري والمحلي. وذكرت تقارير صحافية عدة بأن أرنولد سينتقل إلى صفوف ريال مدريد بعقد يمتد لـ5 سنوات.