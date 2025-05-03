تجاوز مانشستر سيتي ضيفه وولفرهامبتون بهدف دون رد في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم في افتتاح الجولة الخامسة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.ويدين مانشستر سيتي بفوزه للاعب الوسط البلجيكي كيفين دي بروين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (35)، ليصعد الفريق للمركز الثالث مؤقتاً، بعدما رفع رصيده إلى 64 نقطة متقدماً بفارق نقطتين على نيوكاسل الذي سيواجه برايتون بعد غد الأحد، بينما توقف رصيد وولفرهامبتون عند 41 نقطة في المركز الثالث عشر.وستشهد الجولة الـ35 أربع مواجهات (السبت) عندما سيلتقي كل من أستون فيلا مع فولهام، وإيفرتون وإبسويتش تاون، وليستر سيتي وساوثهامبتون، وأرسنال وبورنموث.