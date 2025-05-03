في أجواء حماسية تسبق واحدة من أضخم ليالي الملاكمة في العالم، شهد المسرح العالمي في بوليفارد سيتي مساء اليوم (الجمعة) إقامة مراسم الوزن الرسمية لجميع المشاركين في نزال «Fatal Fury»، التي تُعد أبرز فعاليات موسم الرياض لهذا العام. وحضر الحفل جمهور غفير وعدسات وسائل الإعلام الدولية، فيما اصطفت عدسات الكاميرات لالتقاط لحظات المواجهة المباشرة بين المتنافسين، وسط أجواء تعكس الزخم الكبير الذي يسبق ليلة النزال.وقد اجتاز جميع الملاكمين موازينهم بنجاح دون أي مخالفات تُذكر، وهو ما يؤكد الجاهزية العالية للحدث المرتقب. وجاءت أبرز اللحظات حين صعد إلى المسرح كل من النجم المكسيكي العالمي ساول «كانيلو» ألفاريز والملاكم الكوبي ويليام سكول، في مواجهة بالنظرات اتسمت بالترقب والاحترام، في مشهد أشعل حماس الجمهور وأكد حجم الاهتمام في هذا النزال الذي ينتظره العالم.وتتضمن الأمسية مجموعة من النزالات التمهيدية القوية التي تسبق الحدث الرئيسي، حيث يواجه البطل المكسيكي الشاب خايمي مونغويا في وزن المتوسط، والذي يُعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في الساحة العالمية، منافسه الفرنسي برونو سوراسي، في نزال يتوقع أن يشهد إثارة وندية كبيرة. كما يشارك في الحدث الملاكم الكونغولي القوي مارتن باكولي في الوزن الثقيل، في مواجهة نارية أمام النيجيري إيفي أجاجبا، وهما من أبرز الأسماء المعروفة بقوتهما الضاربة وسجلهما الحافل بالضربات القاضية، ما يجعل هذه المواجهة واحدة من أكثر النزالات ترقباً في النزال.وفي نزال آخر لا يقل أهمية، يظهر البطل السويدي المخضرم بادو جاك ضمن وزن الكروزر في مواجهة قوية أمام الكندي رايان روزيكي، في لقاء يمثل صراعاً بين خبرة السنين وطموح الجيل الجديد. بينما يتواجه المكسيكي ماركو فيردي مع ميشيل بولينا في منافسات وزن فوق المتوسط، في لقاء شبابي سريع الإيقاع. ويشهد النزال كذلك مواجهة شرسة بين الكوبي برايان ليون والمكسيكي آرون غيريرو ضمن وزن الخفيف، وهو نزال يُتوقع أن يبرز نجماً جديداً في عالم الملاكمة الدولية.وسيكون عشاق الملاكمة على موعد غدًا (السبت) مع ليلة استثنائية تحتضنها العاصمة الرياض، في بطاقة نزالات «Fatal Fury» التي تتصدرها مواجهة القمة على لقب بطل العالم بلا منازع في الوزن المتوسط الفائق بين كانيلو وسكول، وهو النزال الذي يحبس أنفاس جماهير الملاكمة حول العالم لما يمثله من قيمة فنية وتاريخية، إذ يسعى كل طرف لتسجيل اسمه في قائمة العظماء.كما يُعد هذا الحدث محطة بارزة في مسيرة موسم الرياض، ومؤشراً إضافياً على قدرة المملكة في تنظيم كبرى الفعاليات العالمية بمعايير احترافية رفيعة المستوى.