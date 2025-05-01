قدّم برشلونة وضيفه إنتر ميلان كل ما تمناه المشاهد من جمل مثيرة ولمحات فنية، في اللقاء الذي جمع بينهما ملعب «لويس كومباني» الأولمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتهى بالتعادل الإيجابي 3/3.

وبعد مرور 40 ثانية فقط من انطلاق صافرة البداية، هز إنتر ميلان شباك مضيّفه بتمريرة من نجم اللقاء الأول دومفريس لزميله ماركوس تورام الذي حولها بكعبه داخل الشباك، وحاول برشلونة العودة بتسديدة من نجمه الشاب لامين يامال ولكن كرته مرت بجوار القائم، ليعود الإنتر ويضاعف النتيجة بعد ركلة زاوية لعبها دومفريس مقصية سكنت شباك برشلونة هدفاً ثانياً للإنتر (د:21)، وفي الوقت الذي اعتقد الجميع أن المواجهة مالت للإنتر جاء الرد سريعاً وقوياً من برشلونة بداية من لامين يامال الذي راوغ الدفاع الإيطالي وسدد كرة قوية ارتطمت في القائم وسكنت الشباك هدفاً أول لبرشلونة (د:24)، وعاد يامال ليسدد كرة أخرى لكنها ارتطمت بالعارضة، ومن هجمة منظمة لعب بيدري كرة عالية لزميله رافينيا الذي حولها برأسه عرضية ليسددها فيران توريس قوية في المرمى هدف تعادل ثانٍ لبرشلونة (د:38)، وفي الشوط الثاني تقدم إنتر ميلان مجدداً بعد ركلة زاوية نفذها هاكان تشالهانوجلو وارتقى لها دومفريس وأسكنها الشباك هدفاً شخصياً ثانياً وثالثاً لفريقه (د:64)، ليستعيد برشلونة السيطرة على اللقاء ويسدد رافينيا كرة قوية ارتطمت في العارضة، ومن ثم ارتطمت في ظهر الحارس سومير لتسكن الشباك هدف تعادل ثالث لبرشلونة (د:65)، لينتهي اللقاء بالتعادل بنتيجة 3/3.

وبهذه النتيجة يتأجل الحسم لمواجهة الإياب التي ستقام الثلاثاء 7 مايو على استاد سيرو في إيطاليا، وسيتأهل الفائز للمباراة النهائية ومواجهة المتأهل من لقاء باريس سان جيرمان وضيفه أرسنال الأربعاء 8 مايو على استاد بارك دي برانس.