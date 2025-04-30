أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تأسيس «صندوق فيفا للتعليم»، وهو مبادرة جديدة تهدف إلى جمع 100 مليون دولار لتوسيع فرص الوصول إلى التعليم وممارسة كرة القدم للأطفال في مختلف أنحاء العالم.

وجاء الإعلان خلال قمة عقدت في مدينة نيويورك، حيث كشف رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو، أن الصندوق سيمول برامج تعليمية وتنموية تستهدف الأطفال، بما يشمل تخصيص نصف موارده لبرنامج «كرة القدم من أجل المدارس»، الذي ينفذه «فيفا» بالتعاون مع منظمة اليونسكو، ويهدف إلى دمج المهارات الحياتية والتعليمية من خلال كرة القدم.

وتتضمن المبادرة تخصيص دولار واحد من قيمة كل تذكرة تُباع لمباريات كأس العالم للأندية 2025 التي ستُقام في الولايات المتحدة لصالح هذا الصندوق. وتتوفر تذاكر البطولة التي تشمل 63 مباراة عبر موقع «فيفا»، على أن تسهم عوائدها في دعم الصندوق. كما ستُخصص عوائد تذاكر عدد من الفعاليات الموسيقية والفنية لصالح الصندوق، بعد انضمام فنانين عالميين إلى المبادرة، من أبرزهم «ذا ويكند».

ومن المقرر أن تُوجه أموال الصندوق لدعم برامج قاعدية في أكثر من 200 دولة، ضمن إطار عام يربط بين الرياضة والتعليم، ويُسهم في تعزيز التنمية المجتمعية.

وتبدأ منافسات كأس العالم للأندية 2025 السبت 14 يونيو القادم في مدينة ميامي الأمريكية، على أن يعلن «فيفا» لاحقاً عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالبطولة، إلى جانب مبادرات محتملة ضمن كأس العالم 2026.

وقال إنفانتينو في كلمته: «اليوم نُطلق صندوق التعليم الجديد كمبادرة عالمية تجمع بين قوة كرة القدم وروح التضامن لتحسين فرص التعليم لملايين الأطفال حول العالم. كرة القدم توحد العالم، وسنستثمر هذه الوحدة من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة».