أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي عن إدراج رياضة الفنون القتالية المختلطة (أم أم إيه) في دورة الألعاب الآسيوية المقررة العام القادم في اليابان «آسياد 2026»، وأيضا الموافقة على إدراج رياضة الكريكيت ضمن الألعاب.

وقال المجلس في بيان على موقعه الرسمي، إن رياضة الفنون القتالية ستتضمن 6 مسابقات في أول ظهور لها في دورة الألعاب الآسيوية، وتصنف ضمن الرياضات القتالية إلى جانب الكوراش والجوجيتسو.

وسيعقد المجلس والمنظمون اجتماعين رئيسيين هذا الأسبوع، في إطار تكثيف الاستعدادات للألعاب المقررة في ناغويا ومحافظة أيتشي في اليابان بين 19 سبتمبر و4 أكتوبر 2026.

وتوقع المجلس الآسيوي مشاركة 15 ألف رياضي في 41 رياضة يمثلون 45 لجنة أولمبية وطنية، وهو عدد يفوق المشاركين في الألعاب الأولمبية الصيفية.

وقال المجلس الأولمبي الآسيوي إن الكريكيت ستقام منافساتها في أيتشي، لكن من غير الواضح أين تحديداً، نظراً لعدم وجود مكان مخصص لهذه الرياضة حالياً في المحافظة.