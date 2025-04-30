أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني إقالة مدربه فرناندو غاغو، عقب الخسارة على أرض غريمه ريفر بليت في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

وقال النادي في بيان إنه توصل إلى قناعة بأن «فرناندو غاغو قد وصل إلى نهاية الطريق» بعد النتائج السلبية للفريق.

وقاد غاغو، البالغ من العمر 39 عاما، بوكا جونيورز للفوز في 17 مباراة مقابل 6 تعادلات و7 هزائم، آخرها في «السوبر كلاسيكيو» أمام ريفر بلايت (1 - 2) في المرحلة الخامسة عشرة من مرحلة الذهاب بالدوري.

ومن المتوقع أن يعين بوكا جونيورز مدربا جديدا قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة في يونيو القادم.