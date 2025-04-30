واصل فريق أنترلرز صدارته للدوري الياباني لكرة القدم بفوزه على يوكوهاما بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.وسجل أهداف أنترلرز كل من ألكساندر تشافريتش في الدقيقة 49 من ضربة جزاء، ويوما سوزوكي في الدقيقة 67، وكوسوكي يامازاكي عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 77 من المباراة.وبهذا الانتصار ارتفع رصيد أنترلرز إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب في حين تجمد رصيد يوكوهاما عند 12 نقطة في المركز الـ18 في جدول الترتيب.وفي باقي مباريات الجولة، فاز البريكس نييغاتا على سانفريس بهدف دون مقابل، وطوكيو فيردي على فاغيانو أكاياما بذات النتيجة، وكاشيوا على غرامبوس بهدفين مقابل هدف واحد، وتغلب شيميزو على إف سي طوكيو بهدفين دون مقابل.