واصل فريق غولدن ستايت ووريورز تألقه في سلسلة مباريات الجولة الأولى من البلاي أوف، حيث حقق فوزًا صعبًا على هيوستن روكتس 109-106 في المباراة الرابعة التي أقيمت على أرضه مساء الإثنين. بهذا الانتصار، أصبح الفريق على بعد فوز واحد من التأهل إلى الجولة التالية، حيث يتقدم في السلسلة بنتيجة 3-1 بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لفريق هيوستن.اللقاء كان مشوقًا ومثيرًا من البداية للنهاية، على عكس المباراة التي جرت قبل ساعات بين كليفلاند وميامي (138-83). تبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة، إذ استمر التنافس حتى اللحظات الأخيرة. ففي الدقيقة 1:20 من الزمن المتبقي، نجح فريد فانفليت في تسديد ثلاثية جعلت النتيجة تعادلًا (104-104).ثم استعاد جيمي باتلر، الذي عاد بعد غياب بسبب إصابة في منطقة الحوض، التقدم لفريقه بتسديد ثلاث رميات حرة (107-104) قبل 58 ثانية من النهاية. ولكن في الدقيقة التالية، قلص آل بيرن سنجون الفارق إلى نقطة واحدة (107-106). ورغم محاولات ستيفن كاري، باتلر وسنجون، فقد فشلوا جميعًا في التسجيل.واستعاد ووريورز التقدم بفضل رميتين حرتين من باتلر (109-106). في الثواني الأخيرة، أضاع فانفليت ثلاثية كان من الممكن أن تقود إلى التمديد. وفي النهاية، حسم فريق غولدن ستايت المباراة لصالحه وسط دعم جماهيري كبير.واستحق باتلر أن يكون نجم المباراة بتسجيله 27 نقطة، بينما أضاف براندين بودزيامسكي 26 نقطة. من جهة أخرى، سجل كاري 17 نقطة. بينما كان أبرز لاعبي هيوستن في اللقاء هو سنجون الذي أحرز 31 نقطة، وفانفليت الذي سجل 25 نقطة، وأظهر تألقًا في التسديد من خارج القوس، حيث سجل 8 من 12 محاولة ثلاثية. شهدت المباراة العديد من المشاحنات والاحتكاكات التي أسفرت عن أربع مخالفات تقنية.