شهدت بطولة مدريد المفتوحة للتنس اضطرابا غير مسبوق بعد انقطاع التيار الكهربائي عن مجمع «كاخا ماخيكا» يوم الإثنين، ما أدى إلى تعليق 22 مباراة وتأجيلها إلى اليوم التالي، وسط ذهول اللاعبين واللاعبات.النجمة الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا عبّرت عن استيائها من الظروف غير المتوقعة، قائلة عبر حسابها في «إنستغرام»: «في أي زمن نعيش؟ نحن الآن في مدريد.. لا يوجد إنترنت ولا كهرباء.. هذا جنون!». أما زوجها ومدربها سيرجي ديميخين، فذهب أبعد من ذلك بتعليقه الساخر: «العصر الحجري في أوروبا».وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، فقد عاد التيار الكهربائي إلى معظم أنحاء العاصمة الإسبانية مساء الإثنين، لكن مجمع «كاخا ماخيكا» ظل بلا كهرباء حتى صباح الثلاثاء، مما أدى إلى تأخير فتح البوابات أمام الجماهير وتأجيل انطلاق جدول المباريات المزدحم.المنظمون أعلنوا أن القرار جاء حفاظا على «سلامة اللاعبين والجماهير والعاملين»، حيث اضطروا إلى إخلاء المجمع عقب الانقطاع المفاجئ الذي وقع نحو الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي. ومن بين المباريات التي توقفت، اثنتان في فردي الرجال وواحدة في الزوجي كانت جارية أثناء الانقطاع.وعلى الرغم من استئناف اللعب صباح الثلاثاء بشكل طبيعي، إلا أن الجماهير التي مُنعت من دخول المجمع يوم الإثنين لم تتلق بعد أي توضيح رسمي بشأن آلية تعويض التذاكر، وسط سخط عدد من الحضور الذين طالبوا بالتواصل مع خدمة العملاء في انتظار ردود رسمية.يذكر أن الانقطاع الكبير أثر على أجزاء واسعة من إسبانيا والبرتغال، متسببا في شلل وسائل النقل، وشبكات الاتصالات، والإشارات المرورية، وحتى ماكينات الصرف الآلي، ما جعل الأزمة حديثا محليا ودوليا تتجاوز حدود ملاعب التنس.