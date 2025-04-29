تتجه أنظار رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) نحو إحداث نقلة نوعية في صيغة مباراة كل النجوم (All-Star Game)، وذلك من خلال اعتماد نموذج جديد يجمع بين «فريق الولايات المتحدة» و«فريق العالم»، في خطوة تهدف إلى إحياء الحماس في هذا الحدث السنوي الذي يضم أبرز نجوم الدوري.

ووفقاً لما كشفه تقرير موسع نشرته شبكة «ذا أتلتيك»، فإن الرابطة ناقشت مع شركائها في البث التلفزيوني فكرة اعتماد الصيغة الدولية بدءاً من نسخة عام 2026، التي ستُقام في صالة «إنتويت دوم» بمدينة لوس أنجليس، معقل لوس أنجليس كليبرز، التي تستعد أيضاً لاستضافة منافسات كرة السلة في أولمبياد 2028.

وقال بايرون سبرويل، رئيس عمليات الدوري في NBA: «نسعى مجدداً إلى تقديم شيء جديد ومختلف، ونتطلع بحماس إلى هذه الإمكانية».

وتأتي هذه التوجهات بعد النجاح الكبير الذي حققه دوري الهوكي الوطني (NHL) في تنظيم بطولة «4 Nations Face-Off» بشهر فبراير الماضي، ما ألقى بظلاله على إدارة الـNBA التي تسعى بدورها إلى صياغة تجربة ترفيهية أكثر جاذبية، لاسيما بعد إخفاقات النسخ الأخيرة في جذب اهتمام اللاعبين والجمهور، خصوصاً على المستوى الدفاعي الذي بات غائباً تقريباً.

ومنذ سنوات، يطالب جمهور اللعبة في أوروبا باعتماد نموذج دولي يُبرز النجوم العالميين الذين باتوا يشكلون جزءاً محورياً في مشهد الدوري الأمريكي، ومن أبرزهم نيكولا يوكيتش، لوكا دونتشيتش، وجويل إمبيد، مما يجعل مواجهة تجمعهم أمام نجوم الولايات المتحدة بمثابة حدث عالمي مرتقب.

ومع أن هذه الصيغة تثير حماسة المتابعين، إلا أنها قد تفرض تحديات على صعيد تشكيل قوائم الفريقين، نظراً لتوزيع المواهب واختلاف المعايير الفنية والجغرافية.

يذكر أن نسخة عام 2027 من مباراة كل النجوم ستُقام في مدينة فينيكس، في حين تبقى نسخة 2026 محط الأنظار لما قد تحمله من تغييرات جذرية في هوية هذا الحدث الجماهيري.