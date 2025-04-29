كشفت تقارير صحفية إسبانية مطلعة اتصالات جادة أجراها نادي ريال مدريد مع المدرب تشابي ألونسو، تمهيداً لتوليه مسؤولية الفريق الأول خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يواجه ضغوطاً متزايدة بسبب نتائج الفريق المتذبذبة هذا الموسم.ويقترب ريال مدريد من إنهاء الموسم الحالي دون تحقيق أي بطولة، بعد خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال الإنجليزي، وخسارته لقب كأس الملك أمام برشلونة، فضلاً عن تأخره بفارق أربع نقاط عن المتصدر في سباق الدوري الإسباني.وأفاد تقرير نشرته صحيفة «ريليفو» الإسبانية أن اتصالاً هاتفياً مطولاً جرى بين تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الألماني حالياً، وأحد أبرز الشخصيات النافذة داخل إدارة النادي الملكي، ناقشا خلاله مستقبل المدرب الإسباني البالغ من العمر 43 عاماً.وأشار التقرير إلى أن حالة التردد داخل إدارة ريال مدريد في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الجهاز الفني أثارت بعض التوتر لدى ألونسو، رغم تلقيه رسائل دعم وطمأنة من شخصيات مقربة داخل النادي.ووفقاً للمصدر ذاته، فإن اسم الألماني يورجن كلوب طُرح أخيراً ضمن الخيارات المطروحة لقيادة الفريق، إلا أن المؤشرات الإدارية داخل النادي ترجّح كفة تشابي ألونسو، الذي أُبلغ بأنه سيتولى تدريب الفريق عقب بطولة كأس العالم للأندية، استعداداً لانطلاقة موسم 2025-2026.ويحظى ألونسو، الذي دافع عن ألوان ريال مدريد لاعباً بين عامي 2009 و2014، بعلاقة قوية مع المدير العام خوسيه أنخيل سانشيز، ويشعر بدعم مستمر من إدارة النادي، ما يعزز من فرص عودته إلى «سانتياجو برنابيو» مدرباً للفريق الأول.