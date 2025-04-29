أثيرت تساؤلات واسعة في وسائل الإعلام الكاميرونية حول حادثة مرورية مروعة تورط فيه بطل الفنون القتالية المختلطة فرانسيس نغانو. الحادثة وقعت يوم الأحد الماضي في شمال شرق العاصمة الكاميرونية ياوندي، إذ صدم نغانو، البالغ من العمر 38 عاماً، فتاة في السابعة عشرة من عمرها أثناء قيادته دراجة نارية.ووفقاً لتقارير وسائل إعلام محلية عدة، تم نقل الفتاة المصابة بسرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بجروحها بعد ساعات من الحادثة. وقد تم إطلاق تحقيق رسمي لتحديد التفاصيل الدقيقة للحادثة، في حين تظل الملابسات غير واضحة حتى الآن.حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من نغانو بشأن الحادثة، التي أثارت ردود فعل متباينة في الوسط العام. بعض الصحف تركز على الجوانب القانونية والإجراءات التي يجب اتخاذها، في حين أن آخرين يدافعون عن نغانو، مشيرين إلى مساعدته الفورية ونقله للفتاة إلى المستشفى.السلطات الكاميرونية تواصل التحقيق في الحادثة، فيما يترقب الجميع أي تطورات قد تكشف التفاصيل الكاملة لهذه القضية التي أصبحت حديث الساعة في البلاد.