شهدت القارة الأوروبية، اليوم الاثنين، انقطاعاً كهربائياً شاملاً طال إسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا، ما ألحق أضراراً واسعة بالبنى التحتية الحيوية، وامتد تأثيره إلى قطاع الرياضة، مهدداً إقامة مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقبة هذا الأسبوع، لا سيما مواجهة برشلونة وإنترميلان المقررة الأربعاء المقبل.وتسبب الانقطاع في شلل كبير بوسائل النقل العام، مع تعليق خدمات المترو والقطارات في مدن رئيسية مثل مدريد وبرشلونة ولشبونة، فيما اضطرت مطارات عدة، من بينها مطار مدريد-باراخاس الدولي، إلى الاعتماد على مولدات طوارئ لضمان استمرار العمليات الأساسية. كما سجلت اضطرابات واسعة في شبكات الاتصالات والأنظمة الإلكترونية للدفع، وسط تقديرات رسمية بأن عملية استعادة التيار بالكامل قد تستغرق بين 6 إلى 10 ساعات.وفي ظل استمرار التحقيقات؛ لتحديد أسباب الأزمة، رجحت تقارير فنية أن يكون العطل ناجماً عن اختلال بين مستويات توليد الطاقة واستهلاكها، وهو أمر تفاقم بفعل الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة والطفرات المتكررة في الطلب على الكهرباء.وانعكست تداعيات الانقطاع الكهربائي فوراً على دورة مدريد للتنس، إحدى بطولات الماسترز الألف نقطة، إذ توقفت مباراة البلغاري غريغور ديميتروف، المصنف السادس عشر، أمام البريطاني جايكوب فيرنلي، بعدما حسم ديميتروف المجموعة الأولى 6-4 وتقدم 5-4 في الثانية مع الإرسال لمنافسه. وأكد منظمو البطولة عبر حسابهم الرسمي أنهم يعملون «على إعادة تشغيل الكهرباء بأسرع وقت ممكن»، دون تحديد موعد دقيق لاستئناف المباريات.ورغم الظروف الاستثنائية، تمكنت الأمريكية كوكو غوف، المصنفة الرابعة عالمياً، والروسية ميرا أندرييفا، السابعة، من حسم تأهلهما إلى ربع النهائي قبل وقوع الانقطاع، إذ تغلبت غوف على السويسرية بيليندا بنتشيتش، المصنفة الثانية والأربعين، بنتيجة 6-4 و6-2، فيما فازت أندرييفا على الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا، المصنفة التاسعة والتسعين، بواقع 6-1 و6-4. وستلتقي اللاعبتان في الدور ربع النهائي، الذي تصل إليه غوف للمرة الأولى في العاصمة الإسبانية، بينما سبق لأندرييفا، التي تحتفل بعيد ميلادها الثامن عشر يوم الثلاثاء، أن بلغت هذا الدور العام الماضي.وعلى صعيد كرة القدم، يثير الانقطاع مخاوف جدية بشأن قدرة الأندية والجهات المنظمة على ضمان سير مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بسلاسة، وسط احتمالات بتأجيل أو تعديل مواعيد المباريات إذا استمرت المشاكل المرتبطة بالكهرباء والاتصالات. وأفادت مصادر قريبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بأن تقييم الأوضاع جارٍ بالتنسيق مع السلطات المحلية لضمان توفير البنية التحتية اللازمة لإقامة المباريات وتأمين تغطيتها الإعلامية.وتترقب الجماهير مصير المواجهتين الكبيرتين، إذ يلتقي برشلونة مع إنترميلان، فيما يواجه أرسنال نظيره باريس سان جيرمان، وسط أجواء من الترقب الحذر في ظل استمرار آثار الانقطاع على مختلف نواحي الحياة اليومية في شبه الجزيرة الإيبيرية وأجزاء من فرنسا.