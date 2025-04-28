شهدت بطولة مدريد المفتوحة للتنس اضطراباً مفاجئاً، اليوم الإثنين، بعد انقطاع التيار الكهربائي عن مجمع «كاخا ماجيكا»، مما أدى إلى تعليق المباريات الجارية، وإخلاء ملعب «مانولو سانتانا» الرئيسي من الجماهير حفاظاً على سلامتهم.وتوقفت المباراة التي جمعت البلغاري غريغور ديميتروف ومنافسه فيرنلي قبل لحظات من حسم ديميتروف للفوز، كما علّقت مواجهات أخرى من بينها مباراة اللاعبة الأمريكية كوكو جوف، وسط محاولات من المنظمين لإعادة تشغيل الأنظمة الحيوية بالاستعانة بمولدات احتياطية.يذكر أن الانقطاع، جاء ضمن أزمة كهربائية واسعة ضربت دول أوروبية عدة، وتسبب في توقف إشارات المرور عن العمل وازدحمت على إثره الشوارع في كثير من المدن، ما دفع فرق الصيانة للعمل المكثف لإعادة التيار. وفي الأثناء، أكدت إدارة البطولة أنها تتابع التطورات مع الجهات المختصة، مع تأكيد أولوية ضمان أمن اللاعبين والجماهير.