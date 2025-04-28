استعاد فريق سبورتنج لشبونة صدارة ترتيب الدوري البرتغالي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الكبير على مضيفه بوافيستا (5 - 0)، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ31 من المسابقة.ورفع سبورتنج لشبونة رصيده إلى 75 نقطة في المركز الأول، بفارق الأهداف عن بنفيكا صاحب المركز الثاني، الذي كان قد ارتقى للصدارة مؤقتاً بعد فوزه في وقت سابق على فيلا فرانكنسي بسداسية نظيفة.على الجانب الآخر، تجمد رصيد بوافيستا عند 21 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير)، بفارق ثلاث نقاط خلف فيلا فرانكنسي صاحب المركز السادس عشر، الذي يخوض صاحبه ملحق تجنب الهبوط، وبفارق 8 نقاط خلف مراكز النجاة، ويتقدم بفارق الأهداف فقط عن فارنزي متذيل الترتيب.ويستعد سبورتنج لشبونة لمواجهة نارية مع منافسه المباشر على اللقب فريق بنفيكا في الـ10 من مايو المقبل، إذ سيخوض قبل ذلك مواجهة أمام جل فيسنتي يوم الأحد المقبل.ولن تكون مواجهة الدوري هي الوحيدة، بل تمتد المنافسة بينهما إلى بطولة الكأس، إذ سيلتقيان في نهائي البطولة يوم 25 من الشهر القادم.