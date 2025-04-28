حسم فريق ريفر بليت مواجهة السوبر كلاسيكو لصالحه، بعدما تغلب على ضيفه بوكا جونيورز بنتيجة (2 - 1)، في المباراة التي جمعتهما الأحد ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.وافتتح ريفر بليت التسجيل عبر فرانكو ماستانتونو في الدقيقة (25)، قبل أن يدرك بوكا جونيورز التعادل عن طريق ميجيل ميرينتيل في الدقيقة (38).وقبل نهاية الشوط الأول، أعاد سيباستيان دريوسي التقدم لأصحاب الأرض بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة (44)، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.ورفع ريفر بليت رصيده بهذا الفوز إلى 28 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد بوكا جونيورز عند 32 نقطة، محافظاً على صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام روزاريو سنترال صاحب المركز الثاني.