عام 2020 وقتها كان الجميع يحارب فايروس كورونا الذي انتشر حول العالم، وكان الجميع وقتها مشغولاً بالحفاظ على ممتلكاته واستثمارته، إلا أن نجمَي هوليوود الممثلين راين رينولدز وروب ماكهينلي اختارا طريقاً آخر.

هناك في مدينة ريكسهام الويلزية يوجد نادٍ عريق تأسس في 1864 وينشط في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي ويمتلكه مشجعو النادي، وقتها لفت هذا النادي أنظار نجمَي هوليوود اللذين اجتمعا مع قرابة 2000 مشجع للنادي وقت الجائحه عبر تطبيق (ZOOM) وعرضا مشروعهما كاملاً وخططهما لشراء النادي التي لاقت استحسان المشجعين، واشترى الممثلان راين رينولدز وروب ماكهينلي النادي في صفقة بلغت 2.5 مليون دولار.

لتبدأ بعدها رحلة هوليوودية لنادي ريكسهام الذي انطلق مع الملاك الجدد من دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي، واليوم يوجد في دوري الدرجة الأولى (التشامبيون شيب) على بُعد خطوة واحدة فقط من الدوري الإنجليزي الممتاز في قصة صعود خيالية، إذ أصبح ريكسهام أول نادٍ على الإطلاق يحقق الصعود من ثلاث درجات في ثلاثة مواسم متتالية.

وفي تصريحاته لشبكة «سكاي سبورتس»، قال الممثل رينولدز إن هذا الإنجاز كان يبدو في البداية كما لو أنه بعيد المنال، لكنه أصبح الآن هدفاً حقيقياً قريباً من التحقيق.

وأضاف: «قبل أربع سنوات، تحدثنا عن هدفنا في الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز، وكان هناك الكثير من الضحك والهمسات، لكن اليوم أصبحنا على مقربة من تحقيق هذا الحلم».