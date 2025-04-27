يقضي مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي أيامه الأخيرة في النادي الملكي، ليتجه لخوض تجربة تدريبية جديدة، إذ أشارت صحيفة «ذا أتلتيك» إلى أن اتحاد القدم البرازيلي مهتم بأنشيلوتي لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم القادمة باعتباره المرشح الأول، وهو ما أكدته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية التي ذكرت أن أنشيلوتي يستعد لترك منصبه كمدرب للريال، على أن تكون وجهته القادمة قيادة دفة الأمور الفنية لمنتخب البرازيل.وأكدت صحيفة «ذا أتلتيك» أن المدرب الإيطالي المخضرم أبلغ بالفعل عدداً من اللاعبين والأشخاص القريبين داخل غرفة ملابس ريال مدريد بأنه قرر أن يطوي مسيرته مع النادي الملكي. وأبلغ المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي، في رسالة واضحة وصريحة، لاعبي ريال مدريد والجهاز الفني المساعد له، عن قراره النهائي بالرحيل عن الفريق خلال الفترة القليلة القادمة، ليقترب بذلك من إسدال الستار على مسيرته داخل أسوار ملعب «سانتياغو برنابيو».وأشار خبير التعاقدات العالمية فابريزيو رومانو إلى أن الاتحاد البرازيلي واثق من الحصول على موافقة كارلو أنشيلوتي كمدرب جديد للمنتخب، في حين رجحت مصادر إعلامية مقربة من النادي الملكي رحيل أنشيلوتي الذي بات وشيكاً خلال الفترة القريبة القادمة، خصوصاً أن اتحاد القدم البرازيلي قدم له عرضاً يمتد حتى كأس العالم 2026، مع منحه الراتب ذاته الذي يتقاضاه حالياً مع ريال مدريد، إلى جانب إمكانية تمديد الارتباط حتى 2030. ‏