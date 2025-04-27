لم يكن لليلة تتويج ليفربول بلقب الدوري التاريخي رقم 20 والوصول إلى زعامة الدوري الإنجليزي الممتاز مناصفة مع مانشستر يونايند، أن تمر دون أن يضع النجم التاريخي محمد صلاح بصمته الخاصة ويحطم رقماً جديداً، إذ سجل أحد أهداف فريقه في مباراة ليفربول وتوتنهام، ليصل بذلك إلى الهدف رقم 185 في الدوري الإنجليزي، متجاوزاً الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، ليصبح أكثر لاعب أجنبي عبر التاريخ تسجيلاً للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتربع محمد صلاح على عرش جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفاً، متفوقاً بفارق ستّة أهداف على هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد، كما يتربع على قمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف، بعدما قدم 18 تمريرة حاسمة لزملائه.