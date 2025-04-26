قمة من ذهب، قمة ليست ككل القمم؛ إذ يلتقي برشلونة غريمه ريال مدريد في كلاسيكو الأرض على كأس ملك إسبانيا عند تمام الساعة الـ11:00 من ليل اليوم السبت على ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية في مواجهة تحمل الرقم 260 في تاريخ الكلاسيكو، والـ38 في تاريخ البطولة.

ويسعى برشلونة لتحقيق اللقب للمرة الـ32 في تاريخه، بينما يأمل ريال مدريد في رفع الكأس للمرة الـ21، وسط ضغوط كبيرة على الملكي بعد خسارته للنهائي الأول أمام خصمه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني بخماسية مقابل هدفين، وكذلك بعد خروجه الأخير من دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال الإنجليزي.

فيما يشهد فريق برشلونة معنويات عالية بعد تألقه هذا الموسم تحت قيادة الألماني هانزي فليك، الذي يسعى لقيادة الفريق لتحقيق 4 ألقاب في موسمه الأول مع النادي، وهو إنجاز سيكون مذهلاً بكل المقاييس، وحقق برشلونة بالفعل لقب كأس السوبر الإسباني مطلع العام، بعد فوزه الساحق على ريال مدريد (5-2) في النهائي، كما يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن الفريق الأبيض قبل 5 جولات من النهاية، كما يتواجد برشلونة في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا؛ إذ يستعد لمواجهة إنتر ميلان، ويملك الفرصة لحصد ثاني ألقابه هذا الموسم عندما يصطدم مجدداً بغريمه التاريخي لا سيما أنه لم يتعرض لأي خسارة محليّاً منذ ديسمبر الماضي، ما يبرز حجم التحدي الذي ينتظر ريال مدريد، رغم أن آخر نهائيين للكأس كانا من نصيب الفريق الملكي.