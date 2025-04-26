أعلن الفرنسي باتريس إيفرا نجم مانشستر يونايتد السابق وأحد أساطيره بشكل مفاجئ عن مشاركته في نزالات في رياضة الفنون القتالية المختلطة، في باريس الشهر القادم.

وسيتنافس إيفرا (41 عاماً) في نزال، ضمن فعالية رابطة المقاتلين المحترفين الأوروبية في باريس، يوم 23 مايو، على حلبة أكور أرينا في بيرسي.

وكان إيفرا يخضع لتدريبات قتالية، منذ ما يقارب عقداً من الزمن، حيث كان يستعد لأول ظهور تنافسي، إلى جانب صديقه سيدريك دومبي.

ولم يتم الإعلان، حتى الآن، عن المقاتل الذي سيواجهه إيفرا.

وعن هذه الخطوة، قال النجم الفرنسي السابق: «ينبغي أن تعرفوا الآن.. أنا أحب هذه اللعبة أيضا».

وأضاف: «لعبت في أكبر البطولات العالمية، فزت بكل الكؤوس الكبرى في كرة القدم.. لكن رابطة المقاتلين المحترفين الأوروبية في باريس، ستكون ليلة مميزة بالنسبة لي».

وقضى إيفرا 8 سنوات ونصف في مانشستر يونايتد، حيث فاز بخمسة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، من بين العديد من الألقاب الأخرى.