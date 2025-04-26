فرط فريق باريس سان جيرمان في فرصة تحقيق إنجاز تاريخي وغير مسبوق في كرة القدم الفرنسية، بتحقيق لقب الدوري دون خسارة، وهو الأمر الذي كان يفصل الفريق الباريسي عن تحقيقه 4 مباريات فقط، إلا أن باريس سان جيرمان سقط أمس بشكل مفاجئ أمام نيس بنتيجة (3-1)وتقدم نيس بهدف مورجان سانسون، في الدقيقة 34، ورد باريس من خلال فابيان رويز، في الدقيقة 41.وفي الشوط الثاني، خطف الضيوف نقاط المباراة بهدفي سانسون ويوسف ندايشيمي، في الدقيقتين 46 و70.وكان الفريق الباريسي قد حسم تتويجه بلقب الدوري قبل نهاية المسابقة بـ 6 جولات إلا أنه كان يُمني النفس بتحقيق ذلك الإنجاز التاريخي والفوز بالدوري دون خسارة.وتنتظر باريس سان جيرمان مهمة صعبة هذا الأسبوع على المستوى القاري، عندما يسافر إلى لندن لمواجهة أرسنال الإنجليزي مساء الثلاثاء القادم، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.