رفض مدرب ليفربول أرني سلوت ما يثار حول سهولة تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويحتاج ليفربول إلى نقطة واحدة بملعبه أنفيلد عندما يستضيف توتنهام السبت لحسم اللقب قبل آخر 4 جولات.

وسيصبح سلوت المدرب رقم 12 الذي يتوج باللقب مع ليفربول عبر التاريخ، وأول مدرب هولندي يحقق هذا الإنجاز، كما سيعادل ليفربول الرقم القياسي لمانشستر يونايتد بحصد اللقب 20.

ويتفوق ليفربول بـ12 نقطة على أرسنال الذي لعب مباراة أكثر، مستغلاً تعادل فريق المدرب ميكيل أرتيتا في 13 مباراة، بجانب تعثر مانشستر سيتي الذي هيمن على اللقب في المواسم الأربعة الماضية.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي اليوم: «أعتقد أن صراع المربع الذهبي، أو الصراع على أعلى 5 مراكز، لم يكن أكثر إثارة من الموسم الحالي، قبل عام كانت الرؤية أكثر وضوحاً لمعرفة أول 3 أو 4 فرق في الترتيب».

وأضاف: «في رأيي المسابقة صعبة حقاً، لأن هذا ما اختبرته هنا، لم تكن هناك أي مباراة سهلة، من الصعب الفوز دائماً، لكن ربما هذا يشير إلى شيء عن فريقنا».