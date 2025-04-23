فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم تحقيقًا رسميًا بشأن شركة مملوكة للاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور ويديرها والده ووكيل أعماله، وذلك على خلفية امتلاكها لناديين محترفين، مما قد يشكل انتهاكًا للبند 20 من لوائح فيفا المرتبط بتضارب المصالح. التحقيق انطلق بعد شكوى من إحدى الشركات، التي اتهمت شركة فينيسيوس بالاستحواذ على ناديساو جواو ديل ري البرازيلي، رغم امتلاك Tiberis لنسبة من أسهمه. الشركة كانت قد اشترت سابقًا نادي ألفريكا البرتغالي، وأعارت لاعبه لنفس النادي. في حال ثبوت المخالفة، قد يواجه فينيسيوس عقوبات قاسية تشمل الإيقاف والغرامات والتخلي عن الملكية. التحقيق يمتد إلى القضاء البرازيلي، مع مخاوف من تداعيات قانونية أوسع.